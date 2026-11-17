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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 13,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 13 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: despejado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El miércoles 18 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.