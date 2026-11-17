El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 13,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 a 13 mph, Oeste

: 7 a 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: despejado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.