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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 2,80 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado y luego lluvia.
La probabilidad de precipitación de 82%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 18 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: nublado y luego lluvia.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 18 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 82%
- Pronóstico: nublado y luego lluvia
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El viernes 27 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 92%.
- A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.
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