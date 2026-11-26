El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 2,80 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nublado y luego lluvia.

La probabilidad de precipitación de 82%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 18 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: nublado y luego lluvia.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 7 a 18 mph, Este

: 7 a 18 mph, Este Probabilidad de precipitación : 82%

: 82% Pronóstico: nublado y luego lluvia

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 92%.

: 92%. A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 83%.