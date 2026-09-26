1
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 26 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 29 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 30 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 1 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 2 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Daniel Osvaldo fue internado de urgencia tras sufrir un derrame pleural: permanece en terapia intensiva
- 3
Irán presentó un inesperado plan para destrabar la guerra y espera la respuesta de Trump
- 4
Pablo Ferrero, especialista en medicina del sueño: “Hay que probar el colchón varios minutos antes de comprarlo y elegir uno que mantenga la curvatura natural de la columna”