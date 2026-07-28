Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 64 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 91%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Este

: 5 a 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 91%

: 91% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 28 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 91%.

: 91%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.

El miércoles 29 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El jueves 30 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 31 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.