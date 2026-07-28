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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 28 de julio la temperatura rondará entre 64 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 91%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 91%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 91%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION