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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de julio
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de julio SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 29 de julio la temperatura rondará entre 63 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 38%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 38%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El miércoles 29 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
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