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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 8 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 73 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas, luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 88%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 21%.
LA NACION
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