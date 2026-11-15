Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 1,70 y 8,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Oeste

: 6 a 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York