El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 0 y 8,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: alta probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 22 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: alta probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 10 a 22 mph, Oeste

: 10 a 22 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: alta probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York