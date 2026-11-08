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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de noviembre al 9 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 42%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 16 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 12 a 16 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 42%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
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