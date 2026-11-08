Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de noviembre al 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 12 a 16 mph, Oeste

: 12 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 42%

: 42% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York