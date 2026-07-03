Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 69 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas probables.

La probabilidad de precipitación de 55%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas probables.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Oeste

: 2 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 55%

: 55% Pronóstico: chubascos y tormentas probables

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.