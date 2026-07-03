Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 69 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas probables.
La probabilidad de precipitación de 55%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas probables.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 55%
- Pronóstico: chubascos y tormentas probables
El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
LA NACION
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