Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado seguido de probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado seguido de probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Sur

: 3 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: mayormente soleado seguido de probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado seguido de probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones seguida de probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 53%.

: 53%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas seguida de mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.