Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 0 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de nieve probables y luego chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 77%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de nieve probables y luego chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Noroeste

: 2 a 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 77%

: 77% Pronóstico: chaparrones de nieve probables y luego chaparrones de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York