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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSeth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 0 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de nieve probables y luego chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 77%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de nieve probables y luego chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 77%
  • Pronóstico: chaparrones de nieve probables y luego chaparrones de lluvia

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

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