Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 63 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 64%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sur

: 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 64%

: 64% Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.