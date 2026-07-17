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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 63 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 64%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 64%
- Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Syracuse, New York
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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