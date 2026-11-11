Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 12,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Oeste

: 3 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El jueves 12 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de -0,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.