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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 12,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El jueves 12 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 97%.
- A la noche, se espera una temperatura de -0,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 97%.