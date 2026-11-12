Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 0 y 7,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: llovizna.

La probabilidad de precipitación de 99%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: llovizna.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Noreste

: 5 a 9 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 99%

: 99% Pronóstico: llovizna

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de -1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 49%.