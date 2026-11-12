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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 0 y 7,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: llovizna.

La probabilidad de precipitación de 99%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: llovizna.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 99%
  • Pronóstico: llovizna

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 13 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de nieve ligera y luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de -1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 49%.
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