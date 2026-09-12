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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
LA NACION
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