Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Sur

: 3 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 56%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.