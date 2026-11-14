Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 1,10 y 6,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Oeste

: 3 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 90%

: 90% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de nieve y luego chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve probables. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.