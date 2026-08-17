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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 62 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 43%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
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