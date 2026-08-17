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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 62 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 43%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 43%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El sábado 22 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El domingo 23 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
LA NACION
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