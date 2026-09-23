Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 23 de septiembre la temperatura rondará entre 48 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado, luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: áreas de niebla, luego soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 28 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 29 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas
  1. Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión y el rol que la trae de regreso a la tele
    1

    Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión, el rol que la trae de regreso a la tele y por qué no piensa retirarse

  2. Los expertos en psicología coinciden: quienes mantienen la calma y control cuando los provocan en una conversación activan una pausa consciente de regulación emocional
    2

    Los expertos en psicología coinciden: quienes mantienen la calma y control cuando los provocan en una conversación activan una pausa consciente de regulación emocional

  3. Denisse Gonzáles de Gran Hermano confirmó qué enfermedad padece: “No se sabe la causa que la provocó”
    3

    Denisse Gonzáles de Gran Hermano confirmó qué enfermedad padece: “No se sabe la causa que la provocó”

  4. El Gobierno anunció que el 9 de noviembre decretará feriado nacional
    4

    El Gobierno confirmó que el 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV