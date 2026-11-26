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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 5,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego lluvia.
La probabilidad de precipitación de 90%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 17 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego lluvia.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 17 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 90%
- Pronóstico: mayormente nublado y luego lluvia
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El viernes 27 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 95%.
- A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 95%.
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