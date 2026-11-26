El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 5,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego lluvia.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 17 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 6 a 17 mph, Este

: 6 a 17 mph, Este Probabilidad de precipitación : 90%

: 90% Pronóstico: mayormente nublado y luego lluvia

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 95%.

: 95%. A la noche, se espera una temperatura de 2,80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 95%.