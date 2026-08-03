LA NACION

Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de agosto
Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de agosto Facebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 61 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Syracuse

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 39%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El sábado 8 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El domingo 9 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
LA NACION
Más leídas
  1. Lanzan una moto off-road que cuesta menos de 14 millones de pesos
    1

    Lanzan una moto off-road que cuesta menos de 14 millones de pesos

  2. Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027
    2

    Miguel Ángel Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027

  3. Cuáles son los tres signos con “más suerte” en agosto
    3

    Cuáles son los tres signos con “más suerte” en agosto de 2026 en la Argentina, según la inteligencia artificial

  4. El almuerzo de Rosalía en Palermo: el restaurante que eligió y el sabroso menú que degustó con su equipo
    4

    El almuerzo de Rosalía en Palermo: el restaurante que eligió y el sabroso menú que degustó con su equipo