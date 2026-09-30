Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 30 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El miércoles 30 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El lunes 5 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 6 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.