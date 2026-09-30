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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el miércoles 30 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El miércoles 30 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 1 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
El viernes 2 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
El sábado 3 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El domingo 4 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.
El lunes 5 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 6 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
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