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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 32%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 32%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 62%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 46%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 24%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
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