Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones dispersos.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones dispersos.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Oeste

: 5 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 76%

: 76% Pronóstico: chaparrones dispersos

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El domingo 8 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 90%.