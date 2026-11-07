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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones dispersos.
La probabilidad de precipitación de 76%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones dispersos.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 76%
- Pronóstico: chaparrones dispersos
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El domingo 8 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 90%.