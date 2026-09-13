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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 14 de septiembre al 18 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 49 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 54%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 27%.
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