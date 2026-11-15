Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 1,10 y 8,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Noroeste

: 2 a 7 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York