Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 17 de agosto al 21 de agosto

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 60 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 30%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Noroeste

: 5 a 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 30%

: 30% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.