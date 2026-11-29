El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre -0,60 y 10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 86%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 12 a 20 mph, Oeste

: 12 a 20 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 86%

: 86% Pronóstico: chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York