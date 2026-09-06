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Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 58 y 75 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego soleado.
El tiempo en la noche en Syracuse
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: áreas de niebla y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 67%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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