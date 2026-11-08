Clima en Syracuse, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de noviembre al 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Syracuse, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 85%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Syracuse



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Oeste

: 9 a 14 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 85%

: 85% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Syracuse, New York