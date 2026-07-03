Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 76 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 50%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 50%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
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