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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
LA NACION
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