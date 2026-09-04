Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 64 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 7 a 10 mph, Norte

: 7 a 10 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.