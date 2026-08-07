LA NACION

Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 74 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 50%
  • Pronóstico: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 8 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 9 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.
LA NACION
Más leídas
  1. La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era
    1

    La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era: “Unos vendepatria”

  2. Qué dijo Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona
    2

    Qué respondió Messi cuando le preguntaron si su hijo Thiago dejaría Inter Miami para jugar en Barcelona

  3. Una bienvenida inesperada: en Italia ovacionaron a Mastantuono, que busca sumar minutos (y goles)
    3

    El caluroso recibimiento a Franco Mastantuono en Italia: jugará en la Fiorentina

  4. Roberto García Moritán, ex de Pampita, habría comenzado una relación con Emily Ceco de Love Is Blind
    4

    El romance menos pensado: Roberto García Moritán, ex de Pampita, habría comenzado una relación con Emily Ceco de Love Is Blind