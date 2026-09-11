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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 68 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado seguido de probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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