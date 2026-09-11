Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 12 de septiembre la temperatura rondará entre 68 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Sureste

: 3 a 9 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado seguido de probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.