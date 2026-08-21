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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSeth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 22 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 47%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 47%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 59%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
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