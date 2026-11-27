El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 12 a 15 mph, Oeste

: 12 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Yonkers, New York