Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Suroeste

: 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 12 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 97%.