Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 5,60 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 97%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 13 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 9 a 13 mph, Este

: 9 a 13 mph, Este Probabilidad de precipitación : 97%

: 97% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: llovizna. Probabilidad de precipitación : 88%.

: 88%. A la noche, se espera una temperatura de 3,30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 45%.