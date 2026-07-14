Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 14 de julio la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 7 a 13 mph, Oeste

: 7 a 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.