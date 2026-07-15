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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 15 de julio la temperatura rondará entre 76 y 100 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de humo.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de humo.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 15 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 8%
  • Pronóstico: áreas de humo

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 15 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de humo. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 16 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de humo, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 17 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.
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