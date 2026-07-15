Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de julio

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 15 de julio la temperatura rondará entre 76 y 100 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de humo.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de humo.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 a 15 mph, Oeste

: 8 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: áreas de humo

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de humo. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: áreas de humo, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.