Saltar al contenido principal

Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 17 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Notas servicios clima
  1. La fecha de cobro de la jubilación de noviembre para DNI terminado en 4
    1

    Calendario Anses: cuándo cobro la jubilación de noviembre si mi DNI termina en 4

  2. Antonela Roccuzzo tras su paso por Machu Picchu: “Sin palabras para describir este lugar”
    2

    Antonela Roccuzzo tras su paso por una de las maravillas del mundo: “Todavía sin palabras para describir este lugar”

  3. Colocaron rejas para proteger el monumento a Roca en Bariloche y se reavivó la grieta
    3

    Para evitar el vandalismo: colocaron rejas para proteger el monumento a Roca en Bariloche y se reavivó la grieta política

  4. Rocío Robles reveló cómo comenzó su romance con Adrián Suar y el curioso detalle de su primera cita
    4

    Rocío Robles reveló cómo comenzó su romance con Adrián Suar y el curioso detalle de su primera cita