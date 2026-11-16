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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El martes 17 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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