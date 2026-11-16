Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Noroeste

: 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 17 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.