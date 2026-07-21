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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 72 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 54%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 54%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El lunes 27 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
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