1
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 72 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 54%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 54%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Alejandro Fantino echó del aire a Juan Ramón Carrasco tras un comentario machista contra una periodista
- 3
Rosario Central se defiende de las críticas por la foto elegida para saludar a la selección argentina
- 4
De YouTube al teatro: cómo El Reino Infantil se convirtió en un fenómeno del entretenimiento para chicos