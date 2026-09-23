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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el miércoles 23 de septiembre la temperatura rondará entre 53 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 31%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 14 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 31%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera, luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 14 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 25%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 20 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 37%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 18 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 29 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
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