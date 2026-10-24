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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 5,60 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

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