1
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 5,60 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
Más leídas
- 2
“Sin precedentes”. El trabajo en el centro de detención clandestino La Perla identificó a ocho nuevos desaparecidos
- 3
Una valija ensangrentada que fue encontrada en un contenedor de residuos llevó al hallazgo de una joven asesinada
- 4
El insólito gol de Nacho Fernández en el triunfo de Gimnasia ante Sarmiento por el Torneo Clausura