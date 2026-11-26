El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 14,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia intensa.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 24 a 36 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia intensa.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 24 a 36 mph, Noreste

: 24 a 36 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 100%

: 100% Pronóstico: lluvia intensa

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 56%.

: 56%. A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 45%.