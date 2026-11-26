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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 14,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia intensa.
La probabilidad de precipitación de 100%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 24 a 36 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia intensa.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 24 a 36 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 100%
- Pronóstico: lluvia intensa
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El viernes 27 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 45%.
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