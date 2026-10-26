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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 26 de octubre la temperatura rondará entre 7,80 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

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