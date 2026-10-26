1
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 26 de octubre la temperatura rondará entre 7,80 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
Más leídas