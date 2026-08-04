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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de agosto SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el martes 4 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 13%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 13%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El sábado 8 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El domingo 9 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El lunes 10 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
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