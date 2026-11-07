Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 6 a 12 mph, Oeste

: 6 a 12 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El domingo 8 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.