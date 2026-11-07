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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 12 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 12 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
El domingo 8 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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