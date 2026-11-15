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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 2,80 y 12,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York
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