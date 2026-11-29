El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.

La probabilidad de precipitación de 96%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 20 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.

El tiempo en la noche en Yonkers



Velocidad y dirección del viento : 13 a 20 mph, Oeste

: 13 a 20 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 96%

: 96% Pronóstico: lluvia

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York