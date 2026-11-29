1
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 30 de noviembre al 30 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 3,90 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia.
La probabilidad de precipitación de 96%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 20 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia.
El tiempo en la noche en Yonkers
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 20 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 96%
- Pronóstico: lluvia